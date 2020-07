Università: aperte iscrizioni laurea magistrale formazione

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - Sono attive da oggi fino a venerdì 11 settembre le iscrizioni online al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell'Università della Valle d'Aosta. Per accedere al corso i candidati dovranno superare una prova di ammissione che si svolgerà, in presenza, mercoledì 16 settembre, alle 11. I posti disponibili al primo anno sono 25.

L'ateneo valdostano organizza incontri di orientamento on line: il prossimo Virtual Open Day si svolgerà venerdì 4 settembre dalle 10 alle 13.30. Inoltre viene anche offerta una consulenza individuale online per parlare direttamente con i referenti dei servizi amministrativi e i docenti dei corsi, prenotabile direttamente dal sito di ateneo (univda.it) nella sezione dell'orientamento. (ANSA).