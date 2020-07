Recovery Fund: Laniece (Uv), si pensi a sviluppo montagna

"Gli interventi per la tutela e lo sviluppo della montagna costituiscano una voce importante del piano nazionale" per il Recovery Fund : è questo l'auspicio espresso dal senatore dell'Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce. "Sono convinto - aggiunge - che un'attenzione alle specificità e i bisogni dei territori sia una condizione indispensabile per garantire la ripartenza economica e la modernizzazione del nostro sistema".



Secondo il parlamentare valdostano "l'accordo europeo è un'ottima notizia per l'Italia, che potrà contare su ingenti risorse per la ripresa e per fare riforme in grado di modernizzare il sistema". "Oggi l'Italia ha una grande opportunità. E il merito - aggiunge Lanièce - è di questo Governo, che ha chiuso un ottimo accordo, e dell'Europa, che ha dimostrato il suo volto solidale e rilanciato le ragioni di un sempre maggiore processo di unificazione".