Forza Italia: Navarra nominato responsabile dipartimenti Vda

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - L'avvocato aostano Orlando Navarra è stato nominato da Silvio Berlusconi responsabile di tutti i dipartimenti regionali di Forza Italia Valle d'Aosta, su indicazione del coordinatore regionale Emily Rini. "Mi congratulo con l'amico Orlando Navarra per avere deciso di mettere a disposizione del partito la sua esperienza, essendo una delle memorie storiche di Forza Italia in Valle d'Aosta", ha commentato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

"In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, - ha aggiunto - è quanto mai fondamentale investire sulla preparazione, perché amministrare è una cosa seria". (ANSA).