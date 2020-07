Election day in Valle d'Aosta 20 e 21 settembre

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Le elezioni comunali e regionali in Valle d'Aosta si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre, in concomitanza con le votazioni per il referendum popolare confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Regione Renzo Testolin, pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale regionale.

La prima riunione del Consiglio regionale è fissata per martedì 20 ottobre mentre, per quanto riguarda l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Consigli comunali, il turno di ballottaggio, qualora necessario, si terrà domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre prossimi. (ANSA).