Coronavirus: Regione raccoglie segnalazioni per onorificenze

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - La presidenza della Regione Valle d'Aosta intende raccogliere segnalazioni di persone che si sono distinte per essere state in prima linea durante l'emergenza sanitaria da proporre per il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana'. Esse dovranno riguardare "operatori e singoli cittadini, abbia operato con abnegazione e impegno straordinario nelle attività connesse alla gestione di questa emergenza, spesso sacrificando la propria vita privata e correndo rischi per la propria salute, e che si sia distinto, ad esempio, con attività di solidarietà e sostegno ai più deboli e/o di supporto a medici e infermieri nella loro difficile opera". Entro il 31 luglio prossimo devono essere indirizzate all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, corredate da una sintetica relazione sull'attività lavorativa e sugli eventuali incarichi ricoperti dalla persona segnalata. (ANSA).