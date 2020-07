Scuola: Vda, 500 mila euro per lavori in cinque Comuni

Ammonta a 500 mila euro l'importo complessivo stimato per i lavori ritenuti indispensabili alla ripartenza delle attività didattiche, a settembre, in cinque scuole della Valle d'Aosta. La delibera è stata approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato dell'Istruzione (il finanziamento è disposto ai sensi dell'articolo 11 della L.r. 1/2020). Il provvedimento sarà sottoposto al parere del Consiglio permanente degli enti locali, che si riunirà giovedì 23 luglio prossimo.

L'intervento principale riguarda la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Brusson: qui sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per il "contenimento del rischio di sfondellamento dei solai in laterocemento" e il rifacimento dei controsoffitti (importo totale di 550 mila euro, di cui 415 a carico della Regione e 135 mila del Comune). Nella scuola dell'infanzia di Plan Felinaz, a Charvensod, è in programma la sostituzione dei termoconvettori con dei termosifoni (33 mila dalla Regione e 7 mila dal Comune).

A Gressan, nella scuola primaria del capoluogo, è previsto l'adeguamento del locale auditorium e del locale mensa alla normativa di prevenzione incendi, oltre alla manutenzione straordinaria dei servizi igienici (22 mila euro a carico della Regione e 4 mila del Comune). Nella scuola dell'infanzia e primaria di Gressoney-Saint-Jean sono necessari l'adeguamento e l'ammodernamento dei servizi igienici per migliorare le condizioni di utilizzo in sicurezza (15 mila euro dalla Regione e 3 mila dal Comune). Infine è prevista la sostituzione della controsoffittatura nella scuola secondaria di primo grado di Variney (15 mila euro dalla Regione e 3 mila dall'ente locale), nel Comune di Gignod, gestita dalla Unité des communes Grand Combin.