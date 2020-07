Caccia: attività venatoria al via il 13 settembre

Inizierà il prossimo 13 settembre l'attività venatoria in Valle d'Aosta. Lo prevede il calendario approvato oggi dalla Giunta regionale. Le prime specie cacciabili sono il cinghiale, il camoscio e il capriolo maschio.



La novità di quest'anno riguarda la sospensione della caccia alla lepre variabile e alla pernice bianca, in attuazione della mozione approvata dal Consiglio regionale nel novembre 2019. Il provvedimento rimarrà in vigore fino all'esito di uno studio scientifico sullo stato quantitativo e qualitativo delle due specie. "E' il risultato di un lavoro di concertazione e di confronto con le varie realtà territoriali, - commenta l'assessore regionale all'ambiente Albert Chatrian - ma anche di accoglimento della volontà espressa dal Consiglio regionale".