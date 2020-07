Scuola: Manes, lunedì attesa delibera urgente su edilizia

"Lunedì in mattinata la giunta regionale delibererà con urgenza sull'edilizia scolastica in funzione di quella ricognizione che è stata fatta nei nostri Comuni" e "a cui una serie di enti ha risposto". L'obiettivo è "l'impegno delle somme per gli interventi urgenti non legati all'emergenza Covid e per gli interventi strutturali sugli edifici scolastici". Lo ha detto il presidente del Cpel, Franco Manes, in apertura dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali. In questo senso, i Comuni sono competenti sulla scuola dell'infanzia e primaria. Per esprimere il proprio parere sul provvedimento, il Cpel si riunirà giovedì 23 luglio alle 12.