'Ndrangheta: Salvini dopo condanne Geenna,avanti con pulizia

(ANSA) - AOSTA, 17 LUG - "A settembre grazie alla Lega si cambia, sia in Comune di Aosta che in Regione. Avanti con la pulizia!". Lo scrive su twitter il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, commentando la condanna dei 12 imputati nel processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta. (ANSA).