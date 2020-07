Fase 3: annullato Vertical Becca di Viou

(ANSA) - AOSTA, 17 LUG - Anche il vertical della Becca di Viou, prova del circuito Défi Vertical, viene annullato. Gli organizzatori hanno rinunciato dopo il nuovo Dpcm con il prolungamento delle misure restrittive. La gara si sarebbe dovuta correre il 14 giugno, poi spostata al 28 dello stesso mese e ancora al 25 luglio. Oggi la decisione di cancellare la competizione e dare appuntamento al giugno del 2021.

"Siamo davvero dispiaciuti per questa decisione, molto sofferta.

Ci abbiamo creduto fino in fondo, - commenta il patron Maurizio Lanivi - il vertical è stato più volte rinviato perché volevamo fosse la gara della ripartenza. Purtroppo non è possibile; c'è anche un po' di rammarico nel vedere che tanti altri sport hanno ripreso a gareggiare". (ANSA).