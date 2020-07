Coronavirus: in Valle d'Aosta indice contagio è a 0,19

Rimane basso in Valle d'Aosta l'indice di contagio relativo al coronavirus, calcolato a 0,19 dall'Istituto superiore di sanità negli ultimi 14 giorni. E' quanto comunica oggi l'unità di crisi regionale. Non viene rilevano alcun nuovo caso positivo. Attualmente i contagiati nella regione rimangono 2, entrambi ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Negli ultimi due giorni sono state testate 68 persone (14.770 in totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria). I casi positivi sono stati 1.196.