Trasporti: ripartono linee Flixbus Aosta e Courmayeur

I pullman di Flixbus ripristinano i collegamenti con Aosta e Courmayeur, ma con un numero di corse inferiore rispetto al passato. Per ora sono solo 24 le tratte riattivate: da Aosta e Courmayeur si può già tornare a viaggiare, in Italia, verso Torino, Santhià, Novara, Genova, Milano, Verona, Bologna, Parma e l'aeroporto di Orio al Serio, e all'estero verso Chamonix-Mont Blanc, Losanna, Ginevra e Berna; da Aosta si possono inoltre raggiungere Strasburgo, Basilea, Saarbrücken, Bruxelles e il Lussemburgo e a partire da oggi, infine, alle mete già raggiungibili si aggiungeranno Parigi e Digione in Francia e Colonia, Düsseldorf, Essen e Dortmund in Germania. "L'esclusione del settore degli autobus dalla strategia del Governo per il rilancio dei trasporti delineata nell'ambito del DL Rilancio - spiega in una nota l'azienda - implica, tuttavia, un ritorno in strada a ranghi ridotti e una drastica riduzione delle tratte disponibili".