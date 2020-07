Regionali: pronto programma Progetto civico progressista

Misure per "difendere e ricostruire il sistema produttivo valdostano" dopo la crisi sanitaria, una riforma istituzionale che dia stabilità alla Regione, un nuovo ospedale regionale e investimenti per l'elettrificazione della linea ferroviaria: questi alcuni punti della bozza del programma della lista 'Progetto Civico Progressista' (Rete Civica, Partito Democratico, Europa Verde, Possibile, Area Democratica-Gauche Autonomiste) per le prossime elezioni regionali. La proposta, secondo quanto riferito in una nota diffusa oggi, si articola in 64 punti, 3 premesse e 7 aree tematiche.

La bozza sarà ora oggetto di una discussione interna in occasione dell'Assemblea programmatica di sabato 25 luglio, ad Aosta, che sarà coordinata da Chiara Minelli, Sara Timpano e Erika Guichardaz.