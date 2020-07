Legambiente: bandiera nera per discarica Chalamy

"Per aver autorizzato la realizzazione di una discarica per 'rifiuti speciali non pericolosi' a due passi dal Parco Naturale del Mont Avic, scrigno di ambienti protetti e biodiversità montana" l'associazione Legambiente ha assegnato una delle 12 bandiere nere del rapporto Carovana delle Alpi 2020 alle Giunte regionali della Valle d'Aosta e alle amministrazioni comunali di Issogne e Champdepraz. Dal rapporto, presentato oggi, emergono non solo note negative, ma anche il riconoscimento di una bandiera verde alle Giunte regionali valdostane dal 2014 ad oggi per "avere portato avanti e realizzato il percorso Cammino Balteo".