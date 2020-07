Incendi: fiamme in falegnameria ad Aosta, un intossicato

(ANSA) - AOSTA, 16 LUG - A seguito dell'incendio sviluppatosi in una falegnameria in via Vittime del Col du Mont, ad Aosta, un quarantaseienne è stato preso in carico dal 118 per una probabile intossicazione da monossido di carbonio dovuta all'inalazione dei fumi. L'uomo si trova in pronto soccorso, dove le sue condizioni sono in fase di diagnosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estinguere le fiamme e per la messa in sicurezza. (ANSA).