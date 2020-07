Fase 3: da domani via libera in Valle d'Aosta sport contatto

(ANSA) - AOSTA, 16 LUG - A partire da domani, venerdì 17 luglio, si potranno praticare in Valle d'Aosta gli sport di contatto e di squadra. Lo prevede un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Renzo Testolin "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica". Rimane vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (ANSA).