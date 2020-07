Fase 3: nuovo ddl Giunta, via i vincoli ai Comuni

Con un nuovo disegno di legge, depositato oggi in Consiglio regionale, la Giunta Testolin ha proposto una modifica dell'ultima norma approvata dal Consiglio Valle, rimuovendo il contestato vincolo di destinazione ai trasferimenti. Il testo sarà esaminato domani dalla seconda commissione 'Affari generali' e successivamente potrà approdare in aula.

Nella proposta di norma figurano anche un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una scuola prefabbricata (già previsto lo scorso anno ma non impegnato), ulteriori finanziamenti per l'edilizia scolastica e il finanziamento dei lavori di risanamento strutturale di un ponte sulla strada regionale della valle del Lys.

L'intervento legislativo - che eliminasse il vincolo di destinazione dei fondi assegnati ai Comuni - era stato sollecitato dai sindaci che avevano protestato davanti al palazzo regionale.