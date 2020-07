Coppia di minorenni pugliesi scomparsi trovati ad Aosta

Una coppia di sedicenni pugliesi che risultavano scomparsi da una settimana sono stati ritrovati sani e salvi ad Aosta dai carabinieri. La ragazza era fuggita di casa mentre il compagno si era allontanato da una comunità. Avevano lasciato Bari e da Brindisi viaggiando probabilmente in treno.

Dopo l'allarme per la scomparsa, sono scattate le ricerche. Per individuare la coppia sono anche state analizzate le celle telefoniche agganciate dai loro cellulari: è emerso che i due si trovavano nel capoluogo valdostano da un paio di giorni, ospiti a casa di un conoscente. I carabinieri della Compagnia di Aosta li hanno quindi individuati fuori dall'abitazione.