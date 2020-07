Comunali: Togni candidato Lega, annuncio Salvini

Sergio Togni, di 52 anni, presidente dell'Ordine degli architetti della Valle d'Aosta, è il candidato sindaco per la Lega Vda nel Comune di Aosta. L'annuncio arriva direttamente dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini: "Complimenti e buon lavoro a lui, alla Lega e alla città. Sarò presto ad Aosta per sostenere il vero e unico cambiamento sia in Comune che in Regione".