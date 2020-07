Commercio: scattano il primo agosto saldi in Valle d'Aosta

Inizieranno il primo agosto i saldi in Valle d'Aosta. Nel frattempo, fino al 31 luglio i commercianti possono dar corso alle vendite promozionali. "Per la prima volta - spiega Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA - la data di inizio dei saldi estivi sarà uguale per tutta Italia. I tre mesi di lockdown, con la chiusura forzata dei negozi, ha riversato gran parte degli acquisti online, aumentando il traffico, da inizio pandemia, dell'80%; ora con le vendite promozionali dei saldi speriamo di poter recuperare quella liquidità necessaria alla aziende per far fronte alle scadenze che sono state rinviate e quindi il problema è stato solo posticipato; per risolvere il Governo doveva avere il coraggio, come avevamo chiesto, di annullarle o posticiparle al 2021 con possibilità di rateizzazione".