Musica: Giovanni Allevi apre AostaClassica

Sarà Giovanni Allevi ad aprire l'edizione 2020 di Aosta Classica, rassegna giunta alla 25/a edizione. Il concerto, intitolato 'Il pensiero e la musica', si svolgerà il 29 luglio, alle 21,30, in piazza Chanoux, ad Aosta.

In calendario anche il concerto dei Negrita - venerdì 31 luglio alle 16 ad Ayas - in versione acustica. Saranno invece annunciati nei prossimi giorni i protagonisti degli altri tre spettacoli in programma: il 30 luglio a Courmayeur, il primo agosto a Cogne e il 2 agosto a Cervinia. "L'idea di fondo di questa edizione - spiegano gli organizzatori - è di proporre un concerto nel capoluogo regionale e gli altri quattro sotto le montagne di 4.000 metri della Regione. Per questo il tema della rassegna è 'Da Aosta ai Quattromila'". Tutti i concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria (capienza massima 1.000 persone).