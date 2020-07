Coronavirus: da 11 luglio riaprono discoteche Valle d'Aosta

"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica del territorio valdostano" iI Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato un'ordinanza che determina le modalità di apertura delle sale da ballo e delle discoteche a partire dall'11 luglio.

"Con tale provvedimento - si legge in una nota - è stata recepita la scheda tecnica riguardante le discoteche contenuta nelle 'Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative' di cui all'allegato 9 del Dpcm dell' 11 giugno 2020". L'ordinanza stabilisce l'apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni.