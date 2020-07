Coronavirus: indice contagio Valle d'Aosta è a 0,06

In Valle d'Aosta, l'indice R(t) relativo al contagio Covid-19, come calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) negli ultimi 14 giorni, risulta a oggi essere 0,06. Nelle ultime 48 ore non sono stati registrati nuovi casi positivi. Complessivamente i contagiati sono cinque, quattro ricoverati all'ospedale Parini e uno in isolamento domiciliare. E' quanto riporta il bollettino dell'Unità di crisi. Il numero totale di morti è sempre 146 (73 donne e 73 uomini, età media 83 anni). I pazienti positivi dall'inizio della pandemia sono 1.196 mentre i guariti sono 1.045. Per quanto riguarda i casi testati/popolazione, la Valle d'Aosta ha sottoposto a tampone 14.342 abitanti (oltre l'11 % della popolazione) e sono stati effettuati fino ad oggi 19.327 tamponi.