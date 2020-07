Trasporti: riattivati bus notturni Aosta-Pont Saint Martin

A partire da venerdì 10 luglio saranno riattivati i servizi di trasporto pubblico notturno con autobus di collegamento tra Aosta e Pont-Saint-Martin, sospesi per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo comunica l'assessorato regionale dei trasporti, precisando che "saranno ripristinate quattro coppie di corse, in partenza da Pont-Saint-Martin alle ore 22.45, alle ore 0.45, alle ore 2.45 ed alle ore 5.15, ed in partenza da Aosta alle ore 23.15, alle ore 0.15, alle ore 2.15 ed alle ore 4.15".

"Nel primo periodo di attivazione di questo servizio - commenta l'assessore Luigi Bertschy - abbiamo rilevato un elevato utilizzo, in particolare sulla linea Aosta/Pont-Saint-Martin, e molti riscontri positivi da parte di giovani e lavoratori, per questo abbiamo deciso di ripartire con il servizio su questa tratta durante il periodo estivo. Questo servizio permetterà anche di accompagnare la ripresa delle attività commerciali, di intrattenimento e turistiche".