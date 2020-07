Lega: al via campagna ascolto in Valle d'Aosta

Nell'ambito della campagna "Dillo alla Lega", riprendono da sabato 11 luglio gli incontri sul territorio della Lega Vallée d'Aoste nell'ambito. "Uno dei principi alla base del nostro modo di fare politica - spiega Marialice Boldi, segretario della Lega Vallée d'Aoste - è l'ascolto dei cittadini, cercando di essere il più possibile vicini al territorio. Per questo motivo, abbiamo pensato a una vera e propria campagna di ascolto. Grazie a #dilloallaLega i valdostani potranno venire a trovarci nei nostri gazebo sul territorio e potranno segnalarci, sia a voce che in forma anonima, le loro esigenze e le loro idee per il futuro della Valle d'Aosta. In questo modo, i programmi che costruiremo sia per le elezioni regionali che per le elezioni comunali, saranno partecipati e vicini alle necessità dei nostri cittadini". Nei gazebo i cittadini troveranno anche delle scatole in cui inserire le proprie segnalazioni e le proprie idee in forma anonima. Il calendario dei gazebo di luglio di Aosta: 11, 14, 21 e 28 luglio in piazza del mercato di Aosta dalle 9 alle 13.