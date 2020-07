Ambiente: chiesta archiviazione inchiesta Cogne Acciai Speciali

La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per inquinamento ambientale sulla Cogne acciai speciali. Erano indagati l'amministratore delegato Monica Pirovano e quattro tra dirigenti ed ex dirigenti con deleghe all'ambiente: Rosario Langella (non più in servizio nell'azienda), Flavio Bego, Ferruccio Trombini e Lorenzo Viotto.

Nel dicembre scorso erano scattati i prelivi nello stabilimento da parte di Arpa Piemonte con i carabinieri del Noe di Torino e del Corpo forestale della Valle d'Aosta. È emerso che non risultano superamenti dei parametri inquinanti.