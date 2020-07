Ambiente: Cas, richiesta pm conferma rispetto normativa

"Sulla base di quanto appreso relativamente all'inchiesta per inquinamento ambientale sulla Cogne acciai speciali, la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero della Procura di Aosta al gip conferma quanto sostenuto dall'azienda sin dall'inizio dell'indagine e cioè 'di operare da sempre ponendo particolare attenzione alle tematiche ambientali nel rispetto della normativa vigente'". E' quanto si legge in una nota della Cogne Acciai Speciali in merito alla richiesta di archiviazione della procura di Aosta nell'ambito di un'indagine per inquinamento ambientale.