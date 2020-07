Università: tecnologia, tutorato e nuovi spazi per Univda

Nuove tecnologie, servizi di tutorato e spazi per gli studenti: sono le novità per l'anno accademico 2020-2021 dell'Università della Valle d'Aosta. Per quanto riguarda il riallestimento tecnologico, tutte le aule didattiche delle due sedi di Aosta e Saint Christophe saranno dotate con nuovi videoproiettori e nuovi computer d'aula 'all-inone' con touchscreen, doppia telecamera e sistema di audioconferenza che consentirà a tutti gli studenti di ascoltare e rispondere in modo estremamente chiaro e nitido in qualsiasi punto dell'aula, per una gestione veramente interattiva delle lezioni. Anche gli spazi dedicati allo studio e al relax degli studenti saranno rinnovati: nella sede di Strada Cappuccini sarà riqualificata la zona esterna con prato erboso, gazebo, tavoli e panche, inoltre sarà messa a disposizione una nuova sala studio.

A Saint Christophe inoltre sarà allestita una grande aula tecnologica con arredi modulari, dotata di nuovi performanti schermi touch screen e di wifi potenziato e dedicato. L'investimento è di circa 270.000 euro.

"In considerazione del prolungamento dell'allerta sanitaria - ha aggiunto Mariagrazia Monaci, Rettrice dell'Univda - nel primo semestre dell'anno accademico 20/21 le lezioni saranno svolte in parte online e in parte in presenza. Da una parte intendiamo favorire, per quanto possibile, la socializzazione e la conoscenza tra studenti e docenti, dall'altra garantire rigorosamente condizione di sicurezza e salute per tutta la comunità universitaria". Altra novità è l'introduzione di un nuovo servizio di tutor d'aula e di peer tutor, ovvero un operatore accompagnerà gli studenti e favorirà l'orientamento tra lezioni, orari, appelli d'esame, servizi ed opportunità online e in presenza.