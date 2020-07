Trovato in una scarpata vicino stazione Verres, è grave

Un trentacinquenne valdostano è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Aosta per politrauma. E' stato trovato ieri sera, verso le 20, in una scarpata a circa 300 metri dalla stazione di Verres. Soccorso in ambulanza ed elitrasportato, è stato condotto al Parini dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Restano ignote per ora le cause del trauma. A notarlo nella scarpata - secondo quanto si è appreso - è stato il conducente di un treno in transito.