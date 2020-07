Fase 3:Bertschy,tornare in aula per togliere vincolo assurdo

"Ora che la legge è approvata nulla vieta, se sono maturate nuove condizioni politiche a favore degli enti locali, di intervenire dopo la pubblicazione della legge, per rimuovere quel vincolo assurdo che impedisce ad una buona parte dei Comuni la possibilità di utilizzare almeno i 150.000 euro". Lo dichiara l'assessore regionale Luigi Bertschy dopo l'approvazione del terzo pacchetto di aiuti anticrisi da parte del Consiglio Valle a seguito dell'emergenza Covid.

"La nostra proposta iniziale - spiega - prevedeva 300 mila euro per Comune, ma è stata affossata nel voto segreto dai franchi tiratori. Allora, quando abbiamo accertato che non potevamo assicurare l'approvazione del provvedimento, abbiamo cercato una mediazione con la Lega, Vda libra, Gerandin e Restano.

Siamo partiti da posizioni molto diverse, ma è stato fatto un lavoro serio per trovare una mediazione che ha poi permesso di velocizzare i lavori e approvare la legge che contiene interventi per la sanità, la scuola, il lavoro, i trasporti, le imprese e la semplificazione delle norme".

"Per poter ridiscutere gli articoli 13 e 17, quelli sul bonus ai sanitari e sulla finanza locale, era necessario l'accordo di tutti i 35 consiglieri - prosegue - e il M5S ha posto la condizione che la quota investimenti dei comuni andava vincolata. Le condizioni politiche venutesi a creare dopo il voto contrario dei franchi tiratori erano queste. La presa di posizione dei Sindaci è comprensibile e noi non possiamo che condividerla e sostenerla, ma la scorsa settimana la posta in gioco era più ampia e il nostro ruolo è quello di dare una risposta a tutta la comunità a partire dalle persone più fragili e dai settori più in crisi. Solo il senso di responsabilità di una parte dei consiglieri ha permesso di arrivare alla approvazione della legge".