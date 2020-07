Fase 3: sindacati pensionati,spettacolo indecente in ConsVda

(ANSA) - AOSTA, 03 LUG - "In questi giorni assistiamo a uno spettacolo a dir poco indecente. Coloro che ci dovrebbero rappresentare con azioni e leggi che consentano una vera ripresa economica della nostra regione, in realtà non fanno altro che mettere in atto le peggiori pratiche politiche, guardando ognuno ai propri interessi di partito, noncuranti del fatto che un'intera comunità sta aspettando misure concrete che facciano rialzare questa regione". Lo scrivono, in una nota, i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, ricordando che "la pandemia coronavirus ha messo in luce le gravi carenze del nostro sistema sanitario e socio-assistenziale, dal disegno di legge regionale 60 ci aspettavamo misure di prevenzione e di contrasto più incisive nel campo delle politiche sociali e sanitarie, così non è stato".

"Non ci sono prospettive per il futuro - si legge ancora - e non vi è nessuna idea di riorganizzazione del sistema socio-sanitario. Le nostre politiche sociali, il nostro welfare e la sanità dovrebbero essere di eccellenza e, invece, abbiamo assistito a un collasso di tutto il sistema, nonostante la sbandierata sicurezza dei vertici Usl e della Regione. Un castello di carta, crollato al primo soffio di vento. La pandemia ha colpito con forza e il sistema non è stato capace di reggere". Inoltre "la strage silenziosa avvenuta nelle microcomunità e nelle case di riposo, deve far riflettere chi sta al governo ma anche i vertici dell'azienda sanitaria locale: i nostri anziani, i loro famigliari e i lavoratori, in molti casi, sono stati lasciati soli. Dopo quanto accaduto ci saremmo aspettati una presa di coscienza e una volontà di trovare soluzioni agli errori del recente passato. Così non è, purtroppo. Il dramma vissuto dagli anziani sembra non interessare. Non vediamo una strategia di prevenzione per il futuro qualora ci trovassimo ad affrontare una nuova emergenza sanitaria. Siamo preoccupati di fronte alla mancanza ad oggi di protocolli di sicurezza rivolti a utenti, famigliari e lavoratori". (ANSA).