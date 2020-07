"Un consiglio regionale ormai ampiamente scaduto, arroccato nella sua torre d'avorio, oggi ha abbandonato i comuni valdostani come satelliti nello spazio, dimostrando di aver perso qualsiasi legame con la realtà". Lo scrive in una nota Christian Sarteur, segretario di Pays d'Aoste Souverain, sottolineando "per l'ennesima volta che l'Indipendenza parte dalla base, nello specifico dando ampia libertà ai Sindaci, reali referenti delle necessità locali".