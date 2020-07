Dl rilancio: Tripodi, emendamento su Pontey è del M5S

"Questo, è stato un lavoro condiviso e portato avanti da tutti i parlamentari, quindi fanno specie le dichiarazioni della Rini che si fa portatrice di una vittoria per il comune di Pontey che non la vede protagonista. Il risultato ottenuto è stato anche di intermediazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Ma l'emendamento approvato porta la mia firma e quella del movimento 5 stelle".

Lo scrive, in una nota, la deputata valdostana Elisa Tripodi (M5S) spiegando che "come gruppo parlamentare abbiamo lavorato ad un emendamento per il sostegno economico e sociale in favore dei comuni finora esclusi e particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria: lo facciamo con un fondo da 40 milioni da ripartire sulla base della popolazione residente tra i comuni rientranti nella zona rossa, nonché per i restanti sulla base dell'incidenza del numero dei casi di contagio e dei decessi da Covid-19".