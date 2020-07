Libri: Monte Bianco, guida sulle vie di roccia del massiccio

"Un viaggio alla scoperta del massiccio del Monte Bianco, partendo dalla Val Veny e il versante Brouillard-Freney, passando dal massiccio centrale e i satelliti del Tacul, per finire nella bellissima Val Ferret al cospetto delle Grandes Jorasses". Di questo parla la guida "Monte Bianco-Tutte le vie su roccia" realizzata da Fabrizio Calebasso e Matteo Pasquetto ed edita da Versante italiano.

"Questa guida - si legge nella presentazione - è il frutto di una lunga ricerca sul campo da parte degli autori, fatta sia arrampicando tra le bellissime guglie di granito, sia tra le pagine delle altre guide esistenti, per cercare di vagliare le informazioni e raccoglierle in un unico volume che possa diventare un indispensabile compagno di viaggio per gli impavidi scalatori, o semplicemente un libro su cui passare ore a pianificare le future salite, sognando luoghi fantastici immersi in uno dei massicci più spettacolari del mondo". La guida è disponibile in tre volumi distinti in lingua italiana, inglese e tedesca.