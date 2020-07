'Ndrangheta: Marguerettaz, cena da Raso? Lui serviva a tavola

Antonio Raso "lavorava, serviva a tavola", durante la cena di Sant'Orso 2012 al ristorante La Rotonda di Aosta citata nell'ordinanza di Geenna, nella parte relativa a 'I rapporti tra Raso Antonio e politici calabresi'. Lo ha detto l'ex assessore regionale Aurelio Marguerettaz sentito come testimone della difesa di Sorbara nel processo Geenna che si svolge ad Aosta con il rito ordinario. A porre la domanda a Marguerettaz è stato l'avvocato Ascanio Donadio, difensore di Raso. Il ristoratore, accusato di essere uno dei vertici della presunta locale di 'ndrangheta di Aosta, il 31 dicembre 2012 aveva "organizzato una cena cui avevano partecipato Marco Sorbara, l'assessore regionale Aurelio Marguerettaz e il sindaco di San Giorgio Morgeto, Carlo Cleri, e altre persone come Giuseppe Tropiano, Agostino Tramonti e Guido Grimod", si legge nell'ordinanza del gip di Torino, che riporta l'esito di un servizio dei carabinieri. "Durante la serata - prosegue l'ordinanza - giungeva anche Augusto Rollandin, presidente della Regione Valle d'Aosta, che non si tratteneva con gli invitati, ma si fermava a conversare con Antonio Raso fuori dalla pizzeria". Quella con l'allora sindaco di San Giorgio Morgeto al ristorante La Rotonda "me la ricordo, era una cena come tante altre. Come istituzioni, come assessori, partecipavamo a due-tre cene a settimana", ha spiegato Aurelio Marguerettaz. In quella occasione "i rappresentanti di San Giorgio venivano invitati dal Comune di Aosta a partecipare".

"Suo consenso arriva da sport" - "Quello che ho percepito è che Marco Sorbara aveva importanti relazioni, giocava a hockey, era nel panathlon", "dopo di che costruisce il suo bacino elettorale". Lo ha detto l'ex assessore regionale Aurelio Marguerettaz sentito come testimone della difesa di Sorbara nel processo Geenna che si svolge ad Aosta con il rito ordinario. Marguerettaz ha spiegato: Sorbara "ha iniziato a fare pratica da dottore commercialista da me. Poi ha fatto il tirocinio necessario per l'iscrizione all'ordine dei commercialisti, ha collaborato per il conseguimento dell'abilitazione fino al 2010. Non era organico nello studio, era un praticante, mi aiutava, seguiva alcune procedure fallimentari. E poi si è costruito un suo percorso con la sua clientela". Riguardo all'attività politica, Sorbara "si è candidato nel 2010 e - ha riferito Marguerettaz - credo si sia iscritto nell'Union valdotaine nel 2009. Quindi la maggior parte della sua attività di collaborazione si è svolta senza che lui facesse politica".