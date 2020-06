Incidenti lavoro: cerchione sul volto, ferito operaio Casinò

(ANSA) - AOSTA, 30 GIU - Un operaio del Casinò di Saint-Vincent è rimasto gravemente ferito al volto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto stamane. In base a una prima ricostruzione l'uomo, di 53 anni, stava gonfiando la gomma di un carrello impiegato per spostare dispositivi come le slot machine. Lo pneumatico però è esploso e il cerchione metallico gli è finito sul volto, provocandogli dei traumi.

Trasportato all'ospedale di Aosta, l'uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione con una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent. (ANSA).