Furti: portafoglio rubato ad anziano, due denunciati

Con la scusa di vendere una camicia, il 19 giugno scorso a Verrès, avevano avvicinato una coppia di anziani, marito e moglie: approfittando della loro buona fede, erano riusciti a sottrarre all'uomo il portafoglio con 300 euro, dileguandosi a bordo di una vettura con targa rumena.

Per furto con destrezza in concorso ai danni persona anziana sono stati denunciali in procura due cittadini rumeni, Elena Zoltan e Vinetu Rostas, entrambi di 33 anni e senza fissa dimora in Italia.

Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Verrès, grazie all'esame incrociato delle telecamere e degli accertamenti tramite le banche dati in uso alle forze di polizia, hanno permesso di identificare i due rumeni, sui quali gravavano già numerose denunce per reati simili e, sulla donna, anche un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del tribunale di Brescia ed eseguito il 23 giugno scorso dai militari della Carabinieri di Capo di Ponte (Brescia).

Le indagini proseguono al fine di verificare se i due denunciati si siano resi responsabili di altri episodi analoghi in Valle d'Aosta.