Fase 3: sospeso Consiglio Valle, si cerca uscita da impasse

E' stata aggiornata alle 15.30 la riunione del Consiglio Valle che sta esaminando il disegno di legge per l'assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2020 e che contiene misure per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

"Su mia proposta, accettata all'unanimità, si è convenuto di lavorare - ha detto la presidente dell'Assemblea, Emily Rini - per cercare una sintesi sulle due tematiche che ieri non hanno trovato una risposta da parte dell'Aula: l'indennità Covid al personale sanitario e il finanziamento ai Comuni. I gruppi consiliari e il Governo si confronteranno ora per cercare una mediazione tra le varie posizioni, al fine di arrivare a sanare quanto accaduto ieri in quest'Aula. L'auspicio è che prevalga il buon senso e la volontà di fornire risposte costruttive ai valdostani".