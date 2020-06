Fase 3: Consiglio Valle sospeso, prosegue trattativa

Per consentire la definizione della trattativa tra tutti i gruppi consiliari, volta all'approvazione del disegno di legge per l'assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2020 e che contiene misure per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il Consiglio Valle è stato nuovamente sospeso e riprenderà mercoledì mattina. "E' emersa la necessità - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin - di trovare un punto di equilibrio tra i contenuti del disegno di legge e le richieste dei vari gruppi. Si lavora all'articolo 17 sulla finanza locale per trovare un accordo. E' intenzione comune di rendere più agevole il percorso della legge in aula per arrivare alla sua approvazione". "Si è aperto un tavolo di lavoro che sta operando sulle differenze espresse nei vari emendamenti. Ci auguriamo porti ad un buon risultato per arrivare a sbloccare questo stallo" ha aggiunto Stefano Aggravi (Lega Vda). Per Carlo Marzi "si sta cercando di mettere una pezza agli errori che tutti e 35 abbiamo commesso, per trovare una soluzione mediata e una sintesi che porti a votare il dl 60".