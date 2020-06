Beni culturali: trovata fossa per campane in scavo Aosta

Una fossa per la fusione delle campane è stata trovata durante lo scavo per la sistemazione di piazza della Cattedrale, ad Aosta, dove è in corso un intervento di riqualificazione dell'area. I tecnici della Sovrintendenza ai beni culturali stanno esaminando il reperto per determinare a che periodo risale. La fusione della campane era un procedimento assai complesso e prevedeva una colata di bronzo fuso sopra lo stampo a circa 1.000 gradi.