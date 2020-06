Pensioni: Testolin, con Inva valorizzare Fondo regionale

(ANSA) - AOSTA, 26 GIU - L'incardinamento in Inva della società Servizi Previdenziali VdA, che gestisce il Fondo pensionistico regionale, "sarà, sicuramente, motivo di ulteriore valorizzazione del fondo, a beneficio soprattutto della raccolta di nuove adesioni, nuove risorse e nuove opportunità". Lo ha detto il presidente della Regione Renzo Testolin, intervenuto all'assemblea dei delegati del Fondo pensione valdostano Fondemain, sottolineando i positivi risultati ottenuti nel corso dello scorso anno. "I risultati di FonDemain - ha proseguito Testolin - avvalorano la scelta che l'Amministrazione ha fatto con l'avvio del progetto e sottolineano che il percorso individuato dal Consiglio a suo tempo, che deve ancora affrontare soluzioni tecniche obbligatorie e definite nel disegno legge n. 60 che stiamo discutendo in aula in questi giorni, è stato quello corretto, risultando lungimirante sotto molti punti di vista, compreso quello finanziario". (ANSA).