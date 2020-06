Coronavirus: indice contagio in Vda scende allo 0,18

In Valle d'Aosta l'indice R(t) relativo al contagio Covid-19, come calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità negli ultimi 14 giorni, è 0.18 (basso). Lo comunica la Regione Valle d'Aosta. In totale sono stati sottoposti a tampone 13.610 valdostani (10,8% della popolazione) e sono stati effettuati 17.941 tamponi.