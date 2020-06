Fase 3: Testolin, consapevoli che Giunta non ha i numeri

"Il Governo non ha i numeri per sostenere da solo questo disegno di legge, ne siamo ben coscienti, abbiamo verificato sulla nostra pelle l'assenza della maggioranza". Lo ha detto il Consiglio Valle il presidente della Regione, Renzo Testolin, aprendo il dibattito generale sulla variazione al bilancio 2020 da 161 milioni di euro che contiene anche norme anti crisi Covid.

"Ed è per questo che abbiamo cercato di condividere le iniziative con la commissione - ha aggiunto Testolin - con la quale si sarebbe potuto intraprendere un percorso di condivisione, ma si è scelto di far scaricare al governo una proposta". Secondo il Presidente della Regione il "disegno di legge ha coinvolto tutti i rappresentanti della Giunta in un confronto esterno con tutte le associazioni, un confronto serio, frutto di un doppio binario di confronti che ha anche attinto da indicazioni emerse dai dialoghi della seconda commissione".