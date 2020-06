Fase 3: edili Confindustria difendono risorse a Comuni

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - Sulla riduzione dei fondi destinati ai Comuni nel disegno di legge di variazione al bilancio regionale, la sezione edile di Confindustria "esprime grande preoccupazione e perplessità" e giudica "drammaticamente inadeguata questa ipotesi. In un momento di così grave difficoltà, tale manovra affosserebbe l'intero comparto edile, già provato da una crisi decennale".

Secondo le imprese del settore "le conseguenze sarebbero drammatiche anche dal punto di vista occupazionale: senza la ripartenza dei lavori, infatti, le aziende non saranno più in grado di mantenere il livello di occupazione attuale".

"Confidiamo nella ragionevolezza e nella serietà dei nostri amministratori - aggiungono - nel porre in primo piano la ripartenza dell'economia attraverso investimenti volti allo sviluppo e non all'assistenzialismo". (ANSA).