Turismo: video Forte di Bard promuove bassa Valle

Un video promozionale sulle peculiarità paesaggistiche della bassa Valle d'Aosta: è l'ultima iniziativa dell'Associazione Forte di Bard che coinvolge i 15 comuni che hanno aderito alla convenzione siglata nel 2019 (Arnad, Bard, Brusson, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin e Verrès).

Il filmato, visibile sulla pagina Youtube e sul sito del Forte di Bard, verrà rilanciato sul web e sulle pagine social e utilizzato come strumento di promozione all'interno della Biglietteria del Forte. "L'obiettivo - spiega la presidente dell'Associazione Forte di Bard, Ornella Badery - è quello di presentare la Bassa Valle d'Aosta ai visitatori del polo museale offrendo suggestioni che li invitino ad andare alla scoperta del territorio circostante".

Il progetto multimediale si completa con la nuova sezione 'Dintorni' sul sito del Forte di Bard, interamente dedicata al territorio della bassa Valle d'Aosta e disponibile anche in lingua francese e inglese. Al suo interno, ogni comune dispone di una presentazione in cui vengono illustrati i principali punti di interesse, tutti geolocalizzati. A corredo sono presenti una gallery fotografica e un video da un minuto che li racconta in maniera visiva ed emozionale. Inoltre vi sono le pagine dedicate ai 22 operatori commerciali che hanno siglato il protocollo d'intesa e con alcune proposte di itinerari che variano a seconda della stagione dell'anno.

Un plauso all'iniziativa arriva dai sindaci coinvolti. Secondo Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson, "la collaborazione avviata sin dal 2018 con il Forte di Bard ha consentito di concretizzare, dopo un anno di lavoro, alcune opportunità di comunicazione che si riveleranno particolarmente utili in questa fase, in cui è importante mettere in campo tutte le sinergie utili allo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio". "I video dedicati ai singoli Comuni lanciati online dal Forte durante l’emergenza, sono stati un messaggio di speranza in vista della ripartenza, hanno aiutato a mantenere vivo l’interesse del pubblico verso il nostro territorio. Oggi possiamo dire con fiducia che il Forte di Bard c‘è, la bassa Valle anche", aggiunge Deborah Jacquemet, sindaco di Bard. "Per Donnas, che è uno dei Comuni più prossimi alla fortezza, - evidenzia il primo cittadino Amedeo Follioley - è importante poter essere presenti sul sito del Forte di Bard e all'interno della biglietteria con contenuti inediti che contribuiscono a raccontare le nostre specificità. Questo nuovo video è un ulteriore strumento di visibilità in un momento in cui è necessario dare al territorio occasioni di promozione per ripartire dopo questi mesi difficili".