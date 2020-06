Fase 3: Lega Giovani propone rimborso retta UniVda

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - La Lega Giovani Vallée d'Aoste propone il rimborso per gli studenti valdostani della retta all'Università della Valle d'Aosta, attraverso un emendamento al disegno di legge di variazione al bilancio presentato dal gruppo consiliare.

La misura prevede un rimborso regionale per tutti gli studenti Univda, con una aliquota progressiva a seconda della fascia di reddito e fino al 60% per gli studenti con un Isee più fragile.

"Una misura ragionata e non gridata - spiega Giuseppe Manuel Cipollone, coordinatore della Lega Giovani Valle d'Aosta -, basata su una analisi dei costi, pienamente sostenibile dalle finanze regionali. Una misura che costituisce un aiuto concreto per le fasce di reddito deboli, che rimangono le più esposte al rischio di abbandono degli studi per motivi economici". (ANSA).