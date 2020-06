Fase 3: incognita sui tempi approvazione manovra Vda

Dopo il secondo rinvio dell'esame della variazione al bilancio regionale in Consiglio Valle, deciso ieri dai capigruppo, pesa ora l'incognita sui tempi di approvazione della manovra da 160 milioni di euro che contiene anche le misure anti-crisi Covid. In queste ore i gruppi politici sono impegnati in una verifica con le strutture dell'assessorato regionale alle finanze sulla compatibilità dei rispettivi emendamenti (in tutto sono 226). L'attività di carattere tecnico si incrocia con i confronti politici per giungere a un eventuale accordo per 'blindare' la manovra.

La complessità del disegno di legge e il numero elevato di emendamenti rischiano di far slittare ulteriormente l'avvio della discussione in aula, che potrebbe riprendere nella mattinata di domani o nel pomeriggio. Alle 16.30 di oggi è convocata una conferenza dei capigruppo che dovrebbe stabilire il nuovo calendario dei lavori consiliari.