Ambiente: a luglio e agosto tornano Trekking Nature

Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 di Trekking Nature, iniziativa riservata a giovani dai 7 ai 14 anni che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto. E' articolata in nove turni di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, stabiliti in base all'età dei partecipanti (un turno aggiuntivo potrà essere attivato qualora il numero di richieste di partecipazione ecceda la disponibilità preventivata).

Accompagnati da personale specializzato e nel rispetto delle ordinanze emesse a seguito della pandemia da Covid-19, i ragazzi effettueranno escursioni in ambiente alpino e parteciperanno a giochi e attività legate alla scoperta della montagna. Tema dell'edizione 2020 è "La flora e la fauna di montagna alla luce dei cambiamenti climatici".

Ai ragazzi valdostani - osserva l'Assessore Albert Chatrian - l'iniziativa offre l'occasione di sfruttare il privilegio di avere a portata di mano un laboratorio ambientale importante e articolato qual è il nostro sistema montagna-natura. In un momento così particolare come quello che stiamo vivendo, e nonostante le difficoltà dovute alle misure di sicurezza da adottare per evitare rischi sanitari, assume un valore quasi simbolico il fatto di aver voluto fortemente organizzare il Trekking, in continuità con quanto avveniva gli anni scorsi".