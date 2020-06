Fase 3: alla biblioteca di Aosta racconti 'a tu per tu'

Brevi racconti 'a tu per tu' per stimolare la voglia di leggere nei bambini e nei ragazzi: è l'iniziativa promossa dalla Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta, dal 22 giugno al 25 luglio. Ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18.45 circa, volontari leggeranno individualmente ai piccoli utenti racconti diversificati in base all'età, di breve durata, massimo 5 minuti, per consentire a più utenti di usufruire dell'iniziativa nell'arco del pomeriggio.