Droga: serra marijuana a casa, denunciato giovane valdostano

(ANSA) - AOSTA, 20 GIU - Una serra con piante di marijuana in casa e alcune sul balcone. A scoprire in alta Valle la coltivazione proibita sono stati i carabinieri della stazione di Morgex che hanno denunciato un giovane valdostano di 23 anni per produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Durante un normale servizio di pattuglia i militari si sono accorti dei vasi sul balcone, ma a seguito di una perquisizione hanno anche trovato all'interno dell'abitazione una serra con pareti rivestite di alluminio, dotata di un impianto di aerazione e di due lampade a led per assicurare la temperatura ottimale dell'ambiente.C'erano alcune piante di marijuana, a diversi stadi di maturazione e il lavandino era pieno di foglie essiccate.

I carabinieri hanno anche trovato svariati contenitori di sostanza stupefacente in varie fasi di lavorazione (in polvere, infiorescenze, semi e spinelli già pronti). Sono state sequestrate in tutto 1 7 piante di marijuana, circa 120 grammi di marijuana in foglie o tritata e alcuni semi, circa 2 grammi di hashish. (ANSA).